اتحاد الكرة يفتح مدرجات الجوهرة مجانًا في مباراتي الأخضر أمام جامايكا وغانا

المواطن ـ محمد سلام

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن فتح مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة” مجانًا للجماهير، في مباراتي جامايكا غدًا، وغانا الثلاثاء المقبل، في إطار المباريات الودية التحضيرية لمونديال روسيا 2018.

ويأتي قرار الاتحاد السعودي دعمًا للمنتخب الوطني في مشواره التحضيري للمشاركة العالمية، وتقديرًا للجماهير الرياضية الراغبة في الحضور.

وسيتم فتح مدرجات الدرجة الموحدة في الساعة الرابعة عصرًا، على أن يتم توزيع التذاكر بعد المرور من منطقة التفتيش، فيما سيتم طرح تذاكر الدرجتين الذهبية والفضية للبيع في المنافذ المخصصة لبيع التذاكر قبل المباراة.







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