اتحاد الكرة يُصادق على انفراد “المواطن” ويُعلن إقامة مباراة ودية بين السعودية والبرتغال

المواطن ـ محمد سلام

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل قليل عن إقامة مباراة ودية بين المنتخب السعودي ونظيره البرتغالي وديا في العاشر من نوفمبر المقبل في إطار التحضيرات لمونديال روسيا 2018.

وكانت صحيفة “المواطن” قد انفردت قبل الجميع بخبر الاتفاق على إقامة مباراة ودية بين المنتخب السعودي والمنتخب البرتغالي على ملعب ماجلاش بيشاو في مدينة لييرا.

هذا وكان المنتخب السعودي قد لعب في شهر أكتوبر الجاري مباراتين وديتين عقب تأهله الرسمي إلى كأس العالم 2018، وذلك تحت قيادة المدرب الجديد إدغاردو باوزا.

وفاز المنتخب السعودي في المباراة الأولى على منتخب جامايكا بخمسة أهداف مقابل هدفين، ثم انهزم في المباراة الثانية أمام منتخب غانا بثلاثة أهداف دون مقابل، وأقيمت المباراتان على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”.







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