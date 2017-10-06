اتفاقية جديدة بين روسيا والمملكة في مجال الطاقة

المواطن - أشرف كمال - موسكو

وقعت المملكة وروسيا، اليوم، برنامج تعاون في مجال الطاقة، حيث وقع عن الجانب الروسي وزير الطاقة، ألكسندر نوفاك، وعن المملكة وزير الطاقة والصناعة والموارد المعدنية، خالد الفالح.

وخلال مباحثات اللجنة الثنائية المعنية بالتعاون في قطاع الطاقة، على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى موسكو، أشار الفالح إلى استمرار المشاورات بهدف التوصل إلى توافق البلدين قبل الاجتماع الوزاري في نوفمبر المقبل؛ بحسب ما نشرته وكالة تاس.

وأضاف الفالح: “أود التأكيد على الدور الذي لعبته روسيا في اتفاق الدول الأعضاء في أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك، والتي تتمثل في تحقيق الاستقرار في السوق، وأتوقع التوصل إلى توافق في الأسابيع القادمة لعقد اجتماع في نوفمبر”.

ومن جانبه عبر وزير الطاقة الروسي، عن الاستعداد لمناقشة هذا الملف خلال الأسابيع المقبلة، موضحًا: “يجب أن نناقش الوضع في السوق والخيارات الممكنة لاتخاذ مزيد من الإجراءات، ما يعني أن علينا الاتفاق مع بعضنا ومع الدول الأخرى على هذا الأمر”.