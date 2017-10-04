اتفاقية لدراسة وتحديث نظام النقل العام على الطرق في المملكة

المواطن - واس

وقعت هيئة النقل العام اتفاقية مع شركة متخصصة، لدراسة وتحديث نظام النقل العام على الطرق في المملكة، وجاء التوقيع في مقر الهيئة بالرياض، مطلع الأسبوع الجاري.

وبين المتحدث الرسمي لهيئة النقل العام، عبدالله بن صايل المطيري، أن هذا الإجراء يأتي انطلاقًا من دور الهيئة كجهاز إشرافي وتنظيمي لقطاع النقل العام بمختلف فروعه، بما فيها النقل البري، وارتباطه الوثيق بالطرق والإطار النظامي الذي يحكمها، كما يهدف إلى صناعة قاعدة راسخة لتشريع الإطار النظامي للاستثمار بما يحقق دور الهيئة ضمن رؤية المملكة 2030.

وبين المطيري في حديثه أن الغرض من تحديث نظام النقل العام على الطرق جاء ليواكب المتغيرات المتسارعة لتطورات النقل العام، ومتماشيًا مع أنجح الممارسات الدولية في هذه الجوانب التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، موفرًا بيئة تنافسية للاستثمار في قطاع النقل، ويحقق سلامة ورضا مستخدمي وسائل النقل البرية في مختلف أرجاء المملكة.







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