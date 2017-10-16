اتفاق بريطاني ألماني على التصدي لإيران

المواطن - وكالات

أكدت متحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بعد مكالمة هاتفية بينها وبين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أن بريطانيا وألمانيا اتفقتا، أمس الأحد، على الالتزام بالاتفاق النووي مع إيران بعد قرار أميركي بعدم التصديق على الاتفاق.

وتابعت في بيان “اتفقتا على الالتزام الكامل للمملكة المتحدة وألمانيا بالاتفاق”.

وأردفت “اتفقتا أيضًا على ضرورة مواصلة تصدي المجتمع الدولي لأنشطة إيران التي تزعزع استقرار المنطقة، وبحث سبل مواجهة المخاوف من برنامج إيران للصواريخ الباليستية”.

وأعتبرت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، في بيان مشترك، الجمعة، أن الحفاظ على الاتفاق النووي يحقق مصالحها القومية، وذلك ردًا على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب عدم التصديق على التزام طهران بالاتفاق، حيث اعتبر أن طهران لا تلتزم بروحية هذا الاتفاق، وهدد بإمكانية انسحاب أميركا منه في أي لحظة.







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