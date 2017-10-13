اجتماع استثنائي في عدن.. وبن دغر يدعو لضبط النفس

المواطن - واس

ترأس رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعًا استثنائيًا اللجنة الأمنية كرس للوقوف على جملة من القضايا الأمنية بالمحافظة .

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن رئيس الوزراء اليمني قوله في الاجتماع : “إن الدولة الاتحادية التي اتفقنا عليها في مخرجات الحوار الوطني الشامل خيار كل اليمنيين لأنها الضامن الوحيد للخروج من الازمة التي عصفت بالوطن ودمرت كل مؤسساته وشردت أبنائه .”

وأكد الحفاظ على الجمهورية والدولة الاتحادية والمضي في بناء وترسيخ قيم العدالة والمساواة ، وعدم السماح بالعبث بأمن الوطن والمواطن وإرباك السكينة العامة والنيل من الإنجازات التي تحققت خلال عام ونصف .

ودعا رئيس الوزراء اليمني، كافة الجهات إلى ضبط النفس وعدم الانجرار نحو التصادم والاشتباك حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين .







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