احترس.. أكثر 5 أمراض انتشارًا في المملكة وسبل الوقاية منها

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

قدم المدير الطبي والطبيب العام لمجمع صرح التوفيق بمحافظة بيش بجازان، الدكتور طارق لطفي محمد، فكرة مختصرة وهامة عن الأمراض الخمسة الأكثر انتشارًا في مجتمعنا بجميع فئاته العمرية، ومن ثم طرق تشخيصها والوقاية منها وأساليب العلاج.

السكري القاتل الصامت:

أكد الدكتور طارق لطفي أن السكري يصيب ما يزيد عن 15% من السكان، خصوصًا فوق سن 15 سنة، ويعرف بأنه اضطراب بالتمثيل الغذائي للكربوهيدرات؛ بسبب اختلال غدة البنكرياس وعدم وفائها بالتزامات احتياج الجسم من هرمون الإنسولين؛ مما يزيد نسبة الجلوكوز بالدم هذا بدوره يؤثر على الأوعية الدموية في جميع أجزاء الجسم كالعين والقلب والكلى والأطراف.

وأوضح أن من أعراضه الشائعة فرط التبول، خصوصًا بالليل، والظمأ والعطش الشديد والحكة الجلدية في بعض الأحيان.

وبين أنه ينقسم إلى نوعين حسب الفئة العمرية ودرجة النقص في إفراز الإنسولين؛ الأول منهما المعتمد على الإنسولين ويصيب الأشخاص دون 35 عامًا، والثاني يصيب الفئة الأكبر، وهو غير المعتمد في بدايته على الإنسولين.

ويشخص السكري بفحص عينة من دم المريض قبل إفطاره وبعد الإفطار بساعتين، وقياس نسبة الهيموجلوبين السكري التراكمي (HbA1c).

وأما الوقاية منه وعلاجه فتتمثل في الحمية وممارسة الرياضة وإنقاص الوزن وتغيير سلوكياتنا الغذائية من الإفراط في تناول السكريات الصناعية وعلاجه بالإنسولين التماثلي أو البشري المخلق في النوع الأول، وكذلك بالعقاقير الأخرى كالأقراص في النوع الثاني.

السمنة تداهم الأطفال والكبار:

ولفت الدكتور طارق لطفي إلى أن كتلة جسم الإنسان تقاس بمعادلة النسبة بين وزن الجسم المطلق بالكيلوجرامات مع ضعف طول القامة بالأمتار، وإذا تعدت هذه النسبة معدلاتها الصحية الطبيعية من 20 إلى 25% تبدأ معدلات زيادة الوزن وصولًا بالسمنة المفرطة المهلكة، وللأسف الشديد إن أكثر من 30% من السكان مصابون بزيادة الوزن.

وأوضح أن السمنة عوضًا عن أنها مرض بذاته إلا أنها تشترك في الإصابة بأمراض أخرى كالضغط والسكري وأمراض الجهاز التنفسي والهضمي وأمراض القلب والشرايين والمفاصل والأمراض الجلدية، وحتى علاقتها الوطيدة بالأمراض النفسية وجميع الأمراض المزمنة.

وتعتبر الرياضة والحمية الغذائية أساسًا في علاجها بجانب التدخلات الجراحية في بعض الحالات كتكميم وقص المعدة أو زراعة بالون بالمعدة لتقليل استهلاك السعرات الحرارية وشهية الطعام بحسب الدكتور لطفي.

السرطان المرض الأكثر خطورة:

يعرف السرطان بأنه نمو وتكاثر وانتشار لأنواع شاذة من الخلايا بشكل عشوائي خارج عن النظام المناعي للجسم؛ مما يؤدي إلى إلحاق الأذى بالأعضاء وما يجاورها، وأكثر الأورام انتشارًا هي سرطان الدم كاللوكيميا والليمفوما والثدي والرئة والجلد والقولون والمعدة والكبد والرحم والعظام.

ولا يوجد سبب معروف مباشر للسرطان غير أن التعرض للمواد الصناعية والأطعمة المحفوظة والبيئة الملوثة تعد من العوامل المسببة بشكل كبير، ولفت إلى أنه للوقاية من السرطان يجب العودة إلى اعتمادنا على المنتجات الطبيعية الطازجة والاهتمام بنظافة البيئة من الملوثات الصناعية الضارة.

وتدخل العقاقير المثبطة للمناعة والمدمرة للخلايا السرطانية في علاجه، إضافة إلى التدخل الجراحي حسب نوع الورم السرطاني ودرجته.

أمراض القلب والشرايين:

لفت الدكتور لطفي إلى أن عضلة القلب وجدران الأوعية الدموية تتأثر بعوامل كثيرة تضعفها وتنقص من كفاءتها.

وأوضح أن من أهم هذه العوامل ضغط الدم المرتفع والسكري واختلال نسب الدهون والسمنة والتدخين وفرط استهلاك ملح الطعام والحياة الرتيبة الخاملة والقلق وسرعة وتيرة الحياة اليومية ويشكو المريض من ضيق بالتنفس وتورم الجسم وخفقان القلب واضطرابات الهضم والنوم.

ويتم تشخيصه بوسائل عدة منها رسم القلب الكهربائي والموجات فوق الصوتية للقلب وفحص إنزيمات القلب ونسبة الدهون المنخفضة والعالية الكثافة إلى الكولسترول والدهون الثلاثية.

ويعالج بالعقاقير المدرة للبول والمنظمة لضربات القلب، وهناك بعض الحالات تحتاج للتدخل الجراحي كعمل دعامة أو قنطرة للشرايين التاجية.

الفشل الكلوي يزداد شراسة:

تقوم الكليتان بتنقية الدم من البولينا السامة والأملاح والمواد الزائدة عن حاجة البدن وفشل الكلية يؤدي لتراكمها وتداخلها مع وظائف أعضاء أخرى كالرئتين والقلب والكبد والعظام مما يسبب تسممًا.

وأضاف الدكتور طارق لطفي أنه في الخمس عشرة سنة الأخيرة ارتفعت نسب الإصابة بالفشل الكلوي بسبب انتشار أمراض مزمنة مثل السكري والضغط والقلب والشرايين والبروستاتا وتلوث البيئة وأمراض حادة كحصوات الجهاز البولي وبعض الأمراض المعدية كالملاريا والميكروبات كالبكتيريا والفيروسات.

ويشكو المريض من ضيق بالتنفس ونقص في المجهود وسرعة التعب وضعف بالعظام والعضلات وفقر الدم والفهيقة واختلال في النوم والقيء المستمر.

ويعالج الفشل الكلوي بتعويض المريض عن كليته القاصرة عن طريق الغسيل البريتوني أو الدموي وكذلك بعمليات جراحة زراعة الكلي في المراكز المتخصصة.







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