احترس.. الاصطدادم بسرعة 120 كم يعادل السقوط من الطابق الـ15

المواطن - الرياض

شدد المرور السعودي على أهمية الالتزام بوضع حزام الأمان أثناء القيادة والالتزام بالسرعات المقررة.

وأوضح المرور أن ربط حزام الأمان، يقلل الضرر الناتج من الاصطدام بنسبة 50%.

وقال المرور السعودي، عبر إنفوجرافيك نشره على حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن الاصطدام بالمركبة وهي على سرعة 120كم في الساعة يعادل خطر السقوط من الطابق الخامس عشر.

وأضاف أن الاصطدام بسرعة 90كم في الساعة يعادل السقوط من الطابق العاشر، أما الاصطدام بسرعة 70كم في الساعة يعادل السقوط من الطابق السادس، فيما يعادل الاصطدام بسرعة 50كم السقوط من الطابق الثالث.







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