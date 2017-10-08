احتفال مميز لملتقى الرواد في مكة والحوار الثقافي باليوم الوطني 87

المواطن - مكة المكرمة

احتفل معهد ومركز ملتقى الرواد بمكة المكرمة، بالتعاون مع ملتقى الحوار الثقافي التابع لجمعية الثقافة والفنون، باليوم الوطني ٨٧، وذلك اليوم الأحد.

وشهدت الاحتفالية العديد من الشراكات المجتمعية التي نسقتها مسؤولة الشركات المجتمعية، شفاء العميري، وتجاوبت الجهات وتضافرت لإنجاح الحفل بشكل يليق بالحاضرات ونساء مكة الفاضلات.

ومن ضمن الجهات فريق “لأجلك يا وطن” التطوعي، تحت إشراف جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة وفريق “كن عونًا”.

وشاركت رحمة أشعري، مشرفة مركز حي وادي جليل التابع لجمعية مراكز الأحياء مكة المكرمة القسم النسائي، لتعريف الحاضرات بالمركز وأنشطته.

كما كان لحرفيات ملتقى الحوار الثقافي نصيب من المشاركة بأعمال حرفية وطنية، حيث تم توفير مساحة لعرض أنشطتهم وأعمالهم، وحضرت نزهة الجابري عضوة المجلس البلدي بمكة.

وبدأ الاحتفال بآيات من الذكر الحكيم، ومن ثم بالسلام الملكي وتعريف موجز عن المركز، وبعد ذلك تضمن الاحتفال أمسيات شعرية تأليف ليلى الهبيري وإلقاء شفاء العميري عضوات ملتقى الحوار الثقافي، فيما شاركت نور المصري بتعريف الحاضرات على ملتقى الحوار الثقافي، وتم توزيع 50 هدية على الحاضرات.

كما قدمت الدكتورة هاجر عوض مسابقات وسحوبات على كوبونات مجانية من معهد ومركز ملتقى الرواد لدورات مجانية وشهادات معتمدة من التعليم، كما شاركت مدربات من نادي كيرفرز الرياضي حيث قدمن عروضًا ومزايا.

وفي ختام الاحتفال، تم تكريم المشاركين بشهادات شكر وتقدير من الدكتور آمال المرزوقي، مديرة مركز ومعهد ملتقى الرواد؛ تقديرًا للجهود والمشاركات المقدمة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :