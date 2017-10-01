احذر.. فيروس خطير يستهدف أجهزة الماك

المواطن - وكالات

أصبح نظام تحديث جهاز ماك معرضًا للاختراقات، لو لم تقم بتحديثه إلى هاي سيرا الجديد، ومن أبرز هذه الاختراقات ثوندرستريك، وهو هجوم للبرمجيات الخبيثة، والذي يصل إلى جهازك من خلال إحدى منافذ جهازك.

وأعلن باحثون من شركة ديو سيكوريتي ورقة لشرح المشاكل المحتملة، لهذه البرمجيات الخبيثة، والتي سلط موقع 9to5Mac الضوء عليها، وقامت الشركة بتحليل 73.324 حاسوبًا من أجهزة ماك، ووجدت أن 4.2% منها أبل تقوم أبل تعمل بنظام التشغيل المناسب؛ مما يترك الأنظمة عرضة للهجمات السيبرانية.

وأوضح الباحثون أن المستخدمين العاديين لأجهزة ماك، غير معرضين لمثل هذه البرمجيات الخطيرة، ولكن يجب عليهم التأكد من تشغيل نظام التشغيل المناسب، فعلى الرغم من أن أبل أصدرت التحديثات الأمنية للحماية ضد هجمات ثوندرستريك، وجد الباحثون أنه لسبب ما، لم يتم تطبيق التحديثات الحرجة دائمًا.

وتوصل الباحثون أن 43 في المائة من أجهزة ماك قياس 21.5 لعام 2015، كان تعمل بنظام تشغيل غير صحيح؛ لذا وصفت الشركة حجم التناقض بين عدد تحديثات نظم التشغيل وعدد أولئك الذين قاموا بالفعل بتحميلها بالمفاجئ؛ لأنه يجب تثبيت أحدث إصدار من أنظمة التشغيل تلقائيًّا مع تحديثات نظام التشغيل الأخرى.







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