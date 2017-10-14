اختبار صعب للفيصلي أمام الفيحاء بديربي المجمعة

المواطن - المجمعة

يدخل اليوم السبت، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الفيصلي اختبارًا صعبًا عندما يواجه جاره الفيحاء على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الرياضية، بالجولة السادسة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2017-2018.

ويواجه الفيصلي جاره الفيحاء لأول مرة على مستوى الدوري، في دربي المجمعة، والذي يسعى خلاله كل فريق لحصد نقاط المباراة كاملة من أجل تحسين مركزه بجدول ترتيب دوري المحترفين.

ويحتل الفيصلي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، وحافظ على سجله خالياً من الهزائم في آخر 4 جولات على التوالي، بعدما فاز في 3 مباريات وتعادل في واحدة.

ويسعى الفيصلي للمحافظة على مركزه بالمربع الذهبي بالدوري السعودي، عن طريق الفوز على الفيحاء اليوم، ورفع رصيده للنقطة 13، ولكن المهمة لن تكون سهلة.

وحقق الفيحاء مؤخراً سلسلة نتائج إيجابية، واستعادة توازنه في آخر 3 جولات على التوالي حيث تعادل أمام التعاون والنصر، قبل أن يتمكن من الفوز في الجولة الخامسة على أحد.







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