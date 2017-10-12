اختتام دورة الوفاء الرياضية بتعليم صبيا

المواطن - الرياض

اختتمت دورة الوفاء الرياضية للمرحلة المتوسطة، التي نظمتها إدارة التعليم بمحافظة صبيا، بحضور مدير النادي أحمد أبو طالب، التي شارك فيها عددٌ من الفرق الرياضية من مدارس المرحلة المتوسطة التابعة لتعليم صبيا.

وكانت المباراة الختامية بين فريقي مدرستي أبو السلع وأبو القعايد المتوسطة، على ملعب النادي وانتهت بفوز فريق مدرسة أبو السلع بهدف دون رد.

وكرم مدير نادي الحي أحمد أبو طالب حكام الدورة، وقام بتسليم جوائز أفضل حارس وأفضل لاعب، وهداف الدورة، ومنح الميداليات الفضية لفريق مدرسة أبو القعايد صاحبة المركز الثاني، وتسليم كأس الدورة والميداليات الذهبية لفريق مدرسة أبو السلع.







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