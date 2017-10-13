ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين

المواطن - وكالات

صعدت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، أمس الخميس، مع تحول التركيز إلى بيانات التضخم في الولايات المتحدة، التي ستصدر اليوم الجمعة، ومن المتوقع أن تقدم المزيد من القرائن بشأن السياسة النقدية.

وبين محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي عُقد في سبتمبر، أن مسؤولي البنك المركزي الأميركي خاضوا نقاشًا مطولًا بخصوص آفاق ارتفاع معدل التضخم وإبطاء مسار رفع أسعار الفائدة مستقبلًا، إذا لم يتحقق الارتفاع المرجو في التضخم.

وشهد الدولار ارتفاعًا بعد أن أظهرت بيانات أميركية أن عدد المتقدمين للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي انخفض إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر.

ولكن ظلت العملة الأميركية قرب أدنى مستوياتها في أسبوعين، مقابل سلة من العملات لتأثرها سلبًا بمحضر اجتماع المركزي الأميركي، الذي فسرته السوق على أنه يميل إلى التيسير النقدي.

وبعد 4 جلسات متتالية من المكاسب، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1293.40 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي بعد أن سجل في وقت سابق 1297.40 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 26 سبتمبر.







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