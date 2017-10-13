ارتفاع أسعار النفط بنسبة 4% خلال أسبوع

المواطن - وكالات

أنهت أسعار النفط تعاملات الأسبوع الحالي اليوم الجمعة بارتفاع نسبته 4% مقارنة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، في ظل توقعات بارتفاع الطلب على الخام في الولايات المتحدة والصين.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي خلال تعاملات اليوم بمقدار 85 سنتا أي بنسبة 1.7% عن مستواه أمس إلى 51.45 دولار للبرميل تسليم نوفمبر المقبل، ليصل إجمالى الارتفاع خلال أسبوع إلى 4%.

يأتي ذلك فيما أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع ثقة المستهلكين ومبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي. كما زادت واردات الصين من النفط الخام بمقدار مليون برميل يوميا خلال سبتمبر الماضي لتصل إلى 9 ملايين برميل يوميا.

من ناحية أخرى، أعلنت شركة الخدمات النفطية الأمريكية “بيكر هيوز” اليوم تراجع عدد منصات النفط العاملة في الولايات المتحدة بمقدار 5 منصات خلال الأسبوع الحالي ليصل إلى 743 منصة بعد تراجعه بواقع منصتين خلال الأسبوع الماضي.

كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بنسبة 0.5% بسبب ارتفاع أسعار الوقود نتيجة الإعصار هارفي الذي ضرب مناطق عديدة من السواحل الأمريكية خلال أغسطس الماضي.







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