ارتفاع ضحايا تفجيري الصومال إلى 185 قتيلًا ومصابًا

المواطن - وكالات

ارتفع عدد القتلى في التفجيرين الإرهابيين اللذين ضربا قلب العاصمة الصومالية مقديشو السبت إلى 85 قتيلاً ليصبحا من أشد الهجمات دموية في البلاد منذ 10 سنوات.

وكانت شاحنة ملغومة انفجرت أمس السبت أمام فندق عند تقاطع كيه 5 الذي تصطف على جوانبه مكاتب حكومية وفنادق ومطاعم وأكشاك مما أدى إلى تدمير مبان واندلاع النيران في سيارات. وبعد ذلك بساعتين وقع انفجار آخر في منطقة أخرى بالعاصمة.

وقال مسؤول بالشرطة إن عدد القتلى ارتفع إلى 85 وإن هناك مائة مصاب. وكانت الشرطة ذكرت من قبل أن 22 شخصًا قتلوا.

وأعلن الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو الحداد ثلاثة أيام ودعا إلى التبرع بالدم وتقديم مساعدات مالية لضحايا هجومي الأمس.

وتمشط الشرطة وعمال الإنقاذ أنقاض المباني المدمرة يوم الأحد. وعثروا على عشرات الجثث مساء السبت ومعظمها تفحمت إلى درجة تحول دون التعرف عليها.

وهرع المئات إلى التقاطع بحثًا عن أفراد عائلاتهم المفقودين وأغلقت الشرطة المنطقة بالمتاريس لأسباب أمنية.







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