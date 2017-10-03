ارتفاع وفيات الكوليرا في اليمن إلى 2134

المواطن - واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم ارتفاع حصيلة الوفيات في اليمن جراء وباء الكوليرا، إلى 2134 حالة.

وقالت المنظمة في تقرير جديد لها إنه “تم تسجيل 777 ألفًا و229 حالة يشتبه إصابتها بوباء الكوليرا في اليمن، مع رصد 2134 حالة وفاة مرتبطة بالمرض”.

وأضاف التقرير أن “هذه الحالات تم تسجيلها في 304 مديريات من أصل 333، وفي 22 محافظة يمنية من أصل 23″.

وأوضح أن محافظة حجة شمال اليمن هي الأولى في عدد الوفيات بواقع 400 حالة، في حين لا تزال محافظة الحديدة (غرب اليمن) هي الأولى من حيث عدد الإصابات بأكثر من 103 آلاف حالة، فيما استمرت محافظة سقطرى (جنوب شرق) خالية من أي انتشار للمرض”.







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