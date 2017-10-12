استئصال ورم حميد بالحوض لامرأة بمستشفى بيش العام

المواطن- نايف عقيلي- جازان

نجح الفريق الجراحي بمستشفى بيش العام في إجراء عملية جراحية لسيدة تبلغ من العمر 37 عاماً، حيث تبين بعد إجراء الكشف اللازم والتحاليل والفحوصات وجود ورم حميد بالحوض يُقدَّر طوله بـ30 سم، وتم استئصاله كما تم استئصال كيس المبيض الأيسر، وقد غادرت المريضة المستشفى وهي في حالة جيدة.

يذكر أن مستشفى بيش العام يعمل بسعة ١٠٠ سرير، وتم مؤخراً تشغيل قسم العناية المركزة وقسم جراحة اليوم الواحد.

جدير بالذكر أن (الصحة) تنفذ برنامج (أداء الصحة) الذي يستهدف رفع مستويات الإنتاجية وكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات، ويشمل حالياً 70 مستشفى رئيساً؛ حيث يتم تطبيق ما يزيد على 40 مؤشراً لقياس الأداء في 7 محاور خدمية هي: (الطوارئ، العيادات، العمليات، التنويم، العناية المركزة، الأشعة، المختبرات).

كما يتم في البرنامج تطوير مهارات الكوادر للتعامل مع المؤشرات واكتشاف مكامن تحسن الأداء بتوازن مع معايير الجودة وسلامة المرضى.







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