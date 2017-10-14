استبعاد السهلاوي والشهري من النصر

المواطن - الرياض

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بقيادة الأرجنتيني جوستافو كونتيروس، عدم مشاركة الثنائي محمد السهلاوي ويحيى الشهري، في مباراة العالمي والتعاون.

ومن المقرر أن يلاقي النصر نظيره غدًا الأحد في الجولة السادسة من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين، والتي ستشهد غياب الشهر والسهلاوي للإصابة.

وتعرض السهلاوي والشهري، للإصابة خلال مشاركتهما في معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، والذي انتهى الأسبوع الماضي في جدة.

وكان إدجاردو باوزا، المدير الفني للمنتخب السعودي، قد وافق على مغادرة السهلاوي والشهري لمعسكر الأخضر في جدة؛ من أجل استكمال برنامجيهما العلاجي في النصر.







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