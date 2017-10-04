استثمارات جديدة للسعوديين في موسكو.. واكتتاب أرامكو يفتح شهية الروس

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

قبل ساعات من زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تتفتح آفاق التعاون على عدة مستويات تتنوع مجالاتها بين السياسة والاقتصاد في الفروع المختلفة، والتي يأتي على رأسها الاستثمار.

وذكرت وكالات الأنباء الروسية، اليوم الأربعاء، أن المستثمرين السعوديين أبدوا اهتمامهم بعروض الأسهم المخططة من قبل وحدات المجموعة الروسية سيستيما.

وأكد فلاديمير يفتوشينكوف رئيس شركة سيستيما أن خطط أعمال اللب والورق “سيجيزا” والوحدات الزراعية في مجموعة “آر زيد أغرو” لبيع الأسهم جذبت استثمارات رجال الأعمال السعوديين.

وأبدت مؤسسة سيستيما في وقت سابق من هذا العام رغبتها في المشاركة بقوة في اكتتاب “أرامكو” في العام المقبل، حيث أكدت أن الاكتتاب العام الأولي يعد واحدًا من أعمالها في عام 2018، مشيرة إلى أن “سيجيزا” والشركات الزراعية كانت الأكثر استعدادًا للمشاركة فب الاكتتاب العام.







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