استجابةً لـ”المواطن”.. رفع طاقة الكهرباء بمجمعي الرذايا وأراض جديدة للتعليم

المواطن - أحمد العُمري - المدينة المنورة

أكد مدير إدارة الإعلام التربوي والمتحدث الرسمي لإدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، عمر البرناوي، أن فريقًا من المباني والصيانة والطوارئ ومهنيين ومختصين من طوارئ كهرباء المدينة زاروا مجمعي الرذايا، أمس الخميس، وأنه سيتم العمل على رفع طاقة الكهرباء بهما كإجراء طارئ لإنهاء المعاناة من تكرار انقطاع الكهرباء.

وأضاف البرناوي في تصريحات إلى “المواطن“، أن الإدارة أعلنت حاجتها لاستئجار مبنى ولم يتقدم أحد حتى الآن فيما لم تتسلم الأراضي في الرذايا لوجود تعديات عليها، متابعًا أنه جار العمل مع الأمانة لسرعة تسليم الأراضي الخالية من التعديات.

ولفت إلى أنه لا يمكن للإدارة إقامة أي مشروع ما لم تتوفر أرض مخصصة، متابعًا أن المدير العام لم يتمكن من زيارة قرية الرذايا لارتباطه الطارئ والذي حال دون الزيارة.

ونشرت “المواطن” خبرًا يجسد معاناة المئات من طلاب وطالبات قرية الرذايا من مبنى مجمعي البنين والبنات الموجود في القرية، حيث أصبح متهالكًا وليس صالحًا للبيئة المدرسية على حد قولهم، مطالبين إدارة التعليم بالمدينة المنورة بإنشاء مبان حكومية تكون مؤهلة للحالة التعليمية.







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