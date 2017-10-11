استشهد ابن عمه قبل 10 أيام.. الجموع الغفيرة تشيع شهيد الواجب الشرقي في القنفذة

المواطن - يحيى العمري - القنفذة

شيعت، مساء اليوم الأربعاء، جموع غفيرة شهيد الواجب الجندي أول علي بن قالب الشرقي، في قرية الحويرس بمركز القوز في محافظة القنفذة، حيث تمت الصلاة عليه عصرًا.

وحضر الصلاة محافظ القنفذة فضا بين البقمي، ومدير شرطة القنفذة العميد سفر المقاطي، ورئيس مركز القوز عابد حسن العيافي، وعدد من زملاء الشهيد من ضباط وأفراد ومنسوبي الأجهزة الأمنية بالمحافظة، وعدد غفير من الأهالي في القنفذة والقوز وحلي، حيث شارك الجميع الصلاة ومراسم الدفن بمقبرة الحويرس.

وعبر ذوو الشهيد عن اعتزازهم بابنهم البطل الذي ضحى بروحه فداءً للدين والوطن في الحد الجنوبي، حيث استشهد بعد ابن عمه بأيام قليلة، داعين الله أن يرحمهما ويغفر لهما جميعًا وأن يجعلهما من الشهداء.

وقدم محافظ القنفذة البقمي تعازي القيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وسمو نائبه الأمير عبدالله بن بندر.

يشار إلى أنه لم يمضِ على استشهاد بحني الشرقي وابن عمه علي الشرقي سوى 10 أيام.







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