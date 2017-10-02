برعاية أمير الرياض .. استعراض تجارب العمل المجتمعي بملتقى اللجان الشبابية.. غداً

تنطلق صباح غدٍ، جلسات ملتقى اللجان الشبابية بمنطقة الرياض بعنوان “اللجان الشبابية المهام والمسؤوليات” برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وبتنظيم أمانة مجلس منطقة الرياض بمقر الإمارة.

ويشارك في الملتقى أعضاء 22 لجنة شبابية في منطقة الرياض المشكلة من 400 شاب وفتاة، إلى جانب عدد كبير من المهتمين.

ويتوزع برنامج الملتقى على عدة جلسات، تبدأ بجلسة تعريفية بعنوان “مهام ومسؤوليات اللجان الشبابية في المحافظات” يرأسها الدكتور حامد بن ضافي الشراري عضو مجلس الشورى “سابقاً”، ويتحدث فيها كل من الأمين العام للمركز الوطني لأبحاث الشباب وأمين عام لجنة شباب الرياض الاستشارية عن اللجان الشبابية المهام والمسؤوليات والدور المأمول الدكتور عبد الله بن سعد الجاسر، ومدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن برنامج رحلات الشباب المهندس عبدالعزيز بن حسن الحسن.

وفي الجلسة الأولى يتحدث راعي الملتقى أمير الرياض، ثم تنطلق الجلسة الثانية بعنوان “تجارب في العمل المجتمعي” يرأسها مدير جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن، ويتحدث فيها كل من الأمين العام لمؤسسة مسك الخيرية وعضو مجلس إدارة مركز الملك سلمان للشباب بدر بن محمد العساكر عن تجربة مركز الملك سلمان للشباب ومؤسسة مسك الخيرية، وعضو اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية في إمارة منطقة الرياض نوف بنت عبد الله الراكان عن تجربة اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بإمارة منطقة الرياض، والمدير العام لجمعية الغد رياض بن محمد العبد الكريم عن تجربة جمعية الغد للشباب.

أما الجلسة الثالثة فستكون بعنوان “تنظيم مجالس الشباب” يرأسها مدير جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحامد، ويتحدث فيها كل من اللواء المهندس عضو مجلس الشورى ناصر بن غازي العتيبي عن مقترح مجلس الشورى للائحة التنظيمية الموحدة لمجالس شباب المناطق في المملكة، ونائب مدير عام أكاديمية الحوار الوطني في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الدكتور محمد حسين السيد عن نماذج من المبادرات الشبابية.

تليها الجلسة الرابعة بعنوان “الشباب والترفيه” يرأسها الدكتور خالد بن إبراهيم العواد عضو مجلس الشورى “سابقاً”، ويتحدث فيها رئيس الهيئة العامة للترفيه أحمد بن عقيل الخطيب عن قطاع الترفيه بين الحاضر والمستقبل.

من جانبه أشار أمين عام لجنة شباب الاستشارية الدكتور عبدالله بن سعد الجاسر إلى أهمية فئة الشباب في بناء المجتمع، موضحاً أن الشباب السعودي الذين تتراوح أعمارهم بين 15- 29 عامًا في منطقة الرياض يشكلون ما نسبته 29% من إجمالي سكان منطقة الرياض السعوديين.

كما أكد الجاسر أهمية عقد ملتقى اللجان الشبابية بمنطقة الرياض لتعريف أعضاء لجان شباب محافظات منطقة الرياض ببنود اللائحة التنفيذية لعمل اللجان وتعريفهم بالتجارب الناجحة في العمل المجتمعي، إلى جانب تنظيم العمل ضمن لجان شباب محافظات منطقة الرياض وتفعيل المشاركة بين الشباب والهيئة العامة للترفيه.