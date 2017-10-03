استمرار مسلسل تهرب لاعبي ريال مدريد من الضرائب

المواطن - وكالات

واصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، مسلسل الأزمات مع مصلحة الضرائب في إسبانيا، بداعي تهربهم من سداد مستحقات الدولة.

وفتح المدعي العام الإسباني التحقيق مع البرازيلي مارسيلو ظهير أيسر ريال مدريد، بتهمة التهرب الضريبي بمبلغ 400 ألف يورو، من مزايا حقوقه في الصور والإعلانات.

ويعود ملف القضية لعام 2013، رغم أن مارسيلو قد عدل أوضاعه مع مصلحة الضرائب عام 2015، إلا أن مصلحة الضرائب في إسبانيا، فتحت باب التحقيقات مجددًا.

وحددت المحكمة الإسبانية، جلسة 3 نوفمبر المقبل، موعداً لحسم قضية البرازيلي مارسيلو مع مصلحة الضرائب، والتي يتوقع أن يكون الحكم ضد المحترف البرازيلي، طبقاً لما أعلنته الصحف الإسبانية.

ولم يكن المحترف البرازيلي مارسيلو، أول اللاعبين الذين وجه لهم تهمة التهرب الضريبي، حيث سبقه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد، ومواطنه جوزيه مورينيو، الذي سبق له تدريب الفريق الأول بالمرينجي.







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