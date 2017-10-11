اعتماد أسماء 12 فائزًا في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم 

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اعتمد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ نتائج وأسماء الفائزين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره الـ39 بمكة المكرمة.

وهنأ الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية الدكتور منصور بن محمد السميح الفائزين بالمسابقة البالغ عددهم 12 متسابقًا يمثلون الثلاثة الأوائل من الفروع الأربعة.

وقال “يسرني باسم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أنْ أزفَّ التهاني والتبريكات للفائزين في المسابقة، وأنْ أشدَّ على أيديهم بكل فخر واعتزاز، فهم صفوة مباركة، ونخبة طيبة، تفخر بهم الأمة، لما حققوه من إنجاز عظيم، وتفوق مستحق، بإتقانهم حفظ القرآن الكريم، ومعرفة تفسيره وحسن أدائه، مشددًا على أنَّ كل مشارك في المسابقة فاز بشرف زيارة الحرمين الشريفين، وأداء مناسك العمرة، وزيارة مسجد الرسول صل الله عليه وسلم، وفضل المكوث في المسجد الحرام والاستماع للتلاوات العذبة، والأصوات الندية، حاثًا عموم المتسابقين بتعاهد كلام الله تعالى بالتلاوة والمراجعة والعمل به، داعيًا للجميع بالتوفيق والمزيد من العلم النافع والعمل الصالح.







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