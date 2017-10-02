اعتماد 41 مخططاً سكنياً وتعديل 71 مخططاً حكومياً بالمدينة

المواطن - واس

اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة خلال العام المنصرم 41 مخططاً سكنياً مملوكاً، فيما أنهت تعديل 71 مخططاً حكومياً، كما قامت باستكمال خطواتها في مجال أتمتة جميع الأعمال داخل الأمانة.

وأوضح وكيل أمين المنطقة المهندس أحمد بن محمد العمري أنه تم اعتماد تلك المخططات البالغ عددها 41 مخططاً بمساحة مختلفة، مبيناً أن 6 منها تم اعتمادها بشكل نهائي بعد تنفيذ البنية التحتية وجاهزة للبناء فيما تم اعتماد 20 مخططاً آخر ابتدائيًا , وتم تسليمها للملاك لبدء تنفيذ أعمال البنية التحتية قبل إدخالها للسوق العقاري.

وأضاف المهندس العمري تم الانتهاء أيضا من 15 مخططاً للاعتماد الابتدائي مبينًا أن تلك المخططات المعتمدة نهائياً تم فيها توفير العديد من الخدمات وتشمل على 64 مدرسة، 67 مسجدًا، 71 حديقة، 6 مستوصفات.

ونوه وكيل أمين المدينة المنورة بأنه في إطار هذه الخطة تعاقدت الأمانة مع استشاري لتطوير العمل حيث أوكل إليه مهمة إجراء التعديلات على المخططات الحكومية المعتمدة سابقاً والمتأثرة بالمشروعات التطويرية وشبكات الطرق الإقليمية المعتمدة داخل المدينة خلال الطفرة التنموية والاقتصادية المتسارعة لافتاً أن الأمانة قد أنهت خلال العام المنصرم اعتماد تعديل 70 مخططاً آخرين تقدر مساحاتها الإجمالية بـ 38 مليون متر مربع وأصبحت جاهزة للاستخدام بعد أن كانت متوقفة لفترة طويلة .

وأضاف أنه تم الانتهاء أيضًا من إعداد الرفوعات المساحية لـ 18 مخططاً حكومياً بمساحة تقدر بـ 8,5 مليون متر مربع وأصبحت جاهزة لتثبيتها على نظام المعلومات مضيفًا بأنه تم الانتهاء من إعداد الرفوعات المساحية لـ 24 موقعًا استثمارياً بمساحة إجمالية تقدر بـ 66 مليون متر مربع.

وأكد وكيل أمين منطقة المدينة المنورة للتعمير أن الأمانة تسابق الزمن خلال الفترة الزمنية القادمة؛ وتبذل قصارى جهدها بمشاركة مجتمعية متكاملة تضم خلالها المطورين والمستثمرين والمواطنين، وذلك بما يحافظ على الأنظمة المتبعة لاعتماد وتنفيذ مثل تلك المخططات ضمن النطاق العمراني المعتمد للمدينة المنورة والدراسات التخطيطية المعتمدة .

وأعرب المهندس العمري عن شكره لمعالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس محمد بن عبد الهادي العمري واللجان الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة بإجراءات اعتماد المخططات السكنية؛ وذلك نظير الدعم والمساندة لجهود الأمانة في توفير المساحات السكنية المطلوبة في المدينة المنورة .

من جهته بين مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بأمانة منطقة المدينة المنورة المهندس أكرم بن صالح العلوني بأن الأمانة ستمضي قدماً نحو تنفيذ هذه الخطة خلال العام الجاري , مبيناً بأنه أنهت الأمانة من أتمتة 7 خدمات خلال العام الماضي من بينها اللوحة اللوحات التنظيمية , طلبات الكهرباء , سلامة القطع , الاستحكامات , الإفراز , تسمية وتعديل الشوارع .

وأضاف قد اعتمدت الأمانة في المحافظات حيزًا عمرانيًا لـ 21 قرية وهجرة , ومخططين إرشاديين أحدهما في محافظة العلا والآخر في محافظة المهد , إضافة الى اعتماد 11 مخططًا في عدد من المحافظات وإفرازات تجزئة لـ 25 موقعاً وتخصيص 64 موقعاً .







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