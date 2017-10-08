اقتصاد قطر يئن.. الدوحة تتنازل قبل سقوطها الاقتصادي الكبير

المواطن - الرياض

تنازلت حكومة قطر عن مكاسبها، في محاولة فاشلة منها لجذب المستثمرين إلى أرضها، بعد القطيعة العربية لها بسبب دعمها للإرهاب، لتعلن عن إجراءات لمساعدة شركات القطاع الخاص بعد تضرر اقتصادها.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن رئيس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني قرر خفض قيمة الإيجار الذي تدفعه الشركات في المناطق اللوجستية القطرية إلى النصف عامي 2018 و2019، بحسب العربية.

وسيتم إعفاء المستثمرين الجدد في تلك المناطق بالكامل من دفع قيمة الإيجار لمدة سنة إذا حصلوا على تصاريح بناء بمواعيد نهائية محددة. وسيؤجل بنك قطر للتنمية تلقي أقساط القروض لمدة تصل إلى 6 أشهر لتسهيل مشروعات القطاع الصناعي.

وأبلغ الشيخ عبدالله كل الوزارات والإدارات الحكومية بزيادة مشترياتها من المنتجات المحلية إلى 100% من 30%، إذا كانت المنتجات المحلية تفي بالمواصفات اللازمة والتزمت عمليات الشراء بقواعد العطاءات.







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