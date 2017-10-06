اكتشاف ثغرة في الهاتف الشخصي لكبير موظفي البيت الأبيض بالصدفة

المواطن - وكالات

كشفت مجلة “بوليتيكو” الأمريكية أن مسؤولي البيت الأبيض يعتقدون أنه تم تحييد الهاتف الشخصي لكبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي.

ويثير هذا الأمر مخاوف من أن تكون جهات أو حكومات أجنبية قد تمكنت من الوصول إلى بيانات عليه.

ونقلت المجلة عن 3 مسؤولين بالحكومة الأمريكية قولهم إن الثغرة المشتبه بها ربما حدثت منذ فترة طويلة قد تعود إلى ديسمبر.

وانضم كيلي إلى إدارة دونالد ترامب في يناير الماضي كوزير للأمن الداخلي. وأصبح كبير موظفي البيت الأبيض في يوليو.

وقالت المجلة إنه تم اكتشاف الثغرة المشتبه بها بعد أن سلم كيلي هاتفه إلى الدعم الفني بالبيت الأبيض هذا الصيف شاكياً من عدم تحديث برنامج التشغيل الخاص به بشكل سليم.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :