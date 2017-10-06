اكتشف السعودية.. النادي السعودي بنيوكاسل البريطانية يحتفل باليوم الوطني برعاية “المواطن”

المواطن - نيوكاسل

وسط حضور كبير وبهيج موشح باللون الأخضر، أقام أمس الخميس، نادي الطلبة السعوديين بمدينة نيوكاسل شمال شرقي بريطانيا، مهرجاناً ثقافياً واجتماعياً كبيراً؛ ابتهاجاً بذكرى اليوم الوطني للمملكة 87 في جامعة نيوكاسل تحت عنوان (اكتشف السعودية) برعاية “المواطن” .

وتضمّن المهرجان معرضاً كبيراً في رحاب جامعة نيوكاسل اشتمل على فعاليات ثقافية وتراثية وفنية متنوعة عكست الإرث التاريخي العريق للمملكة العربية السعودية.

وتجول الضيوف، وتعرفوا على أبرز تلك المعالم الحضارية، كون المملكة تعتبر مهد الرسالات وأرض الحرمين، وذلك في أجواء أهازيج محبة الوطن، وهم يشاهدون الفنون الشعبية ويتذوقون الأكلات الشعبية، وامتلأت قاعة المهرجان بالزائرين من مختلف الجنسيات، إلى جانب العدد الكبير من المبتعثين ارتدوا أوشحة خضراء على أكتافهم، وعلقوا شعار احتفال اليوم الوطني 87، فيما زينت القاعة والممرات المؤدية إليها بالأعلام والأشرطة الخضراء والتي جذبت عدداً كبيراً من الطلبة الأجانب.

وكان من بين الحضور رئيس قسم مبتعثي القطاعات الحكومية والعسكرية في الملحقية الثقافية بسفارة خادم الحرمين الشريفين بلندن الدكتور محمد الحصيني ومسؤولون كبار في جامعة نيوكاسل ومدير الشرطة والعديد من الشخصيات المهمة في المدينة، إلى جانب حضور كبير من البريطانيين والمبتعثين والمبتعثات، من دول الخليج والجاليات العربية والإسلامية ومن مختلف الجنسيات.

كما شارك الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين بكلمة مسجلة بهذه المناسبة، قال فيها إن في ذاكرة التاريخ أياماً هي من أغلى الأيام، ويومنا الوطني لبلادنا الغالية تاريخ بأكمله، إذ يجسِّد ملحمةً بطولية تاريخية قادها البطل الموحِّد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز آل سعود ومعه أبطال مجاهدون، في سبيل ترسيخ أركان هذا الكيان وتوحيده تحت راية واحدة وهي راية التوحيد.

ومثلما كان اليوم الوطني تتويجاً لمسيرة الجهاد من أجل الوحدة والتوحيد، فقد كان انطلاقة لمسيرة حلم آخر.. حلم النمو والتطور والبناء للدولة الحديثة.

وأوضح خالد كردي، رئيس النادي السعودي بمدينة نيوكاسل، أن هذه المناسبة الغالية تعتبر فرصةً ذهبية لتعريف الأجانب بالمملكة العربية السعودية وتاريخها وحضارتها وإنجازاتها، لذا تم تأجيل موعد الاحتفال إلى التاريخ المناسب من حيث بداية العام الدراسة ورجوع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من إجازاتهم، وكان الإقبال كبيراً جداً ومشرفاً، حيث حضر ما يربو على 1000 زائر.

وتابع: “أشكر كل من ساندنا وتعاون مع النادي على إقامة هذا الاحتفال المتميز، وأخص بالشكر زملائي أعضاء الهيئة الإدارية واللجان المشاركة، ووكالة سات للخدمات التعليمية الداعم الرئيسي لهذا الاحتفال”.

وبعد ذلك تحدث مسؤول رفيع من شرطة نيوكاسل قائلاً: “من دواعي سروري أن أكون بينكم لأشارك في هذه المناسبة السعيدة التي يعيشها أبناء المملكة العربية السعودية في نيوكاسل بذكرى اليوم الوطني، وأتمنى لكم ولبلادكم التطور والازدهار”.

وتابع قوله: “نشكر لكم هذه الدعوة، كما أنني أشيد بالدور الإيجابي الذي يبذله الطلبة السعوديون في نيوكاسل مع مؤسسات المجتمع المحلي والمجتمع البريطاني، ودورهم التطوعي في خدمة الطلبة”.

واستمتع الزوار بفقرة الفلكلور الشعبي، حيث أُديت من خلالها الرقصات الشعبية لمختلف مناطق المملكة وسط إعجاب كبير من الحضور، فيما شاركت بعض الجاليات العربية برقصات مشابهة خلقت أجواء تعانقت مع أهازيج محبة الوطن.

كما اشتمل المهرجان على ركن للمرأة السعودية، عُرض من خلاله تاريخ الأزياء والموروث الشعبي في الحلي والمجوهرات، وركن الحناء وركن عروض العباءات السعودية والخليجية، والقهوة الشعبية، بمشاركة مبتعثات من السعودية والخليج، ازدحمت عليه السيدات البريطانيات ومن مختلف الجنسيات للتعرف على هذا التراث العريق.

أيضاً ازدحم الزوار على ركن الخط العربي والذي استضاف فيه النادي السعودي فنان الخط العربي اللورد ريشار فؤاد مقلد، الذي نثر فن الحرف العربية في أجواء المهرجان، وكتب أسماء الضيوف البريطانيين والزوار وسط دهشة وإعجاب بطريقة الفن.

كما حظي المهرجان بأركان كثيرة ومتنوعة عرضت الكثير من الفنون الشعبية والمعالم الحضارية للمملكة للتعريف بها وبمنجزاتها.

وكان الحفل بمشاركة من الجمعية السعودية في جامعة نيوكاسل والجمعية السعودية في جامعة نورثمبريا، وبالتعاون مع جميع المبتعثين والمبتعثات، وتحت رعاية من الملحقية الثقافية بلندن.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :