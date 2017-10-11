الأب وابنته الطفلة.. لم تشرب الحليب فتركها في الشارع حتى الثالثة فجرًا

المواطن - وكالات

تبحث السلطات بمدينة “دالاس” في ولاية “تكساس” الأميركية عن أب عاقب طفلته البالغة من العمر 3 سنوات، بطريقة مرعبة بعدما تركها وحدها في الشارع حتى الثالثة فجرًا من صباح اليوم التالي.

وأكدت السلطات أن السبب الغريب وراء هذه التجربة الشنيعة، لن يتوقعه أحد، وهو أن الطفلة لم تتناول كوب الحليب الخاص بها، الأمر الذي أغضب الوالد، الذي يدعى “ويسلي ماثيوز” 37 عامًا من ابنته “شيرين” التي تعاني من نقص في النمو.

وأمرها بالوقوف خلف شجرة وراء الحديقة الخلفية للمنزل حوالي الساعة الثالثة فجرًا، لتتمكن السلطات أخيرًا من القبض عليه بعد 5 ساعات من ارتكابه الواقعة، واعترف تفصيليًّا.







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