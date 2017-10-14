الأحساء تستضيف أطباء زائرون لمرضى الزهايمر في محطته الثانية

المواطن - علي القرني - الرياض

تنظم الجمعية بالشراكة مع وزارة الصحة استضافة طبيبًا شهريًا في عدد من مستشفيات المملكة في كل مدينة وذلك بعد جدولتها وتنسيقها بشكل دوري ضمن البرنامج الرائد بعنوان “أطباء زائرون”، وذلك لمدة يومين لكل طبيب.

ويشارك في المشروع نخبة من الأطباء المتخصصين في مجال المخ والأعصاب وطب الشيخوخة وأمراض الذاكرة سواء من أعضاء اللجنة العلمية بالجمعية أو من الأطباء المتعاونين.

وستكون محطة أطباء زائرون الثانية في مدينة الأحساء لتشخيص المرضى في المنطقة في مستشفى الملك فهد يومي غدًا الأحد والإثنين، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً مع الطبيب لؤي الخميس استشاري أول طب الشيخوخة عضو اللجنة العلمية للجمعية.

كما سيتم إقامة محاضرة توعوية بعنوان “اسألني عن ألزهايمر” يوم الإثنين في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً في مستشفى الملك فهد بالأحساء.

وعليه من يرغب بالتسجيل يمكنكم التواصل على رقم 0508823096 حسابات التواصل الاجتماعي تويتر- انسغرام- فيس بوك –سناب شات @Saudialzheimer.







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