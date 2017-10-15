الأحمر لليمنيين: رفض جيش الانقلاب الطائفي هو رفض لمشروع “الحرس الثوري” ومخطط إيران

المواطن ـ اليمن:

شدّد نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن الأحمر، على ضرورة رفض اليمنيين لمحاولات ميليشيات الحوثي الانقلابية، إنشاء جيش طائفي، على غرار الحرس الثوري الإيراني.

ودعا الأحمر، السبت 14 تشرين الأول/أكتوبر 2017، خلال كلمته بالحفل الخطابي بمحافظة مأرب (شمال شرقي صنعاء)، بمناسبة ذكرى ثورة 14 أكتوبر، كل قيادات وكوادر حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح المخلوع صالح)، والقيادات العسكرية، إلى اليقظة والاصطفاف مع أبناء الشعب اليمني، في محاربة الحوثيين، ورفض دعوات الميلشيات التي تعمل جاهدة على إنشاء جيش طائفي، مجددًا دعوته لمن تبقى من القيادات العسكرية والأمنية والسياسية إلى رفض هذه الدعوات.

يذكر أنَّ ميليشيات الحوثي، منذ انقلابها على السلطة الشرعية، أواخر العام 2014، تستميت على طمس هوية الجيش اليمني، وعقيدته الوطنية، وتحويلها إلى عقيدة وهوية طائفية، عبر اتّباع شتى الوسائل، بما في ذلك استحداث وحدات عسكرية وتخريج مقاتلين بتسميات طائفية، غير أنَّ جهودها مازالت تواجه بعدم قبول لأفكارها الدخيلة على المجتمع اليمني.







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