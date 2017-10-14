الأخضر للدراجات يحصد ذهبية و5 فضيات وبرونزية في ختام مشاركته الآسيوية

المواطن - واس

وصلت بعثة المنتخب السعودي للدراجات أمس إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، قادمة من العاصمة الهندية نيودلهي بعد فراغهم من المشاركة في منافسات كأس آسيا الـ 17 للدراجات للمضمار ، التي حقق من خلالها دراجو الأخضر 7 ميداليات ” ذهبية ، و 5 فضيات ، وبرونزية ” في أول إنجاز آسيوي يسجل باسم دراجات المملكة العربية السعودية .

وكان في استقبال البعثة رئيس الاتحاد السعودي للدراجات صباح الكريديس ونائب الرئيس سلمان السيد والمدير التنفيذي للاتحاد المهندس فواز أبو طالب .

وجاءت الميداليات عن طريق دراجو منتخب الشباب ذهبية المطاردة الفرقية ، والفضية الأولى في منافسات المطاردة الفرقية عن طريق منتخب الكبار ، والفضية الثانية عن طريق منتخب الشباب في سباق المطاردة الفرقية ، والفضية الثالثة عن طريق الدراج الشاب أحمد الحسن في سباق الكيلو ، والفضية الرابعة جاءت عن طريق الدراج عبدالعزيز الخويتم في سباق الكيلو ” كبار ” ، والفضية الخامسة عن طريق منتخب فئة الكبار في سباق المطاردة الفرقية ، أما البرونزية فجاءت عن طريق الدراج الشاب حسن البراهيم في سباق النقاط .







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