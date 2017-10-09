الأخضر مستعد لغانا

المواطن - جدة

يختتم اليوم الاثنين، المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم تدريباته على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية بمحافظة جدة، استعداداً لمواجهة غانا.

وبدأ أمس المنتخب السعودي تحضيراته للقاء الودي الثاني أمام منتخب غانا، والمقرر له اليوم الثلاثاء، حيث حرص المدير الفني إدغاردو باوزا، خلال الحصة التدريبية على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مواجهة جامايكا، وقاموا بتمارين استرجاعية مع المعد البدني، والمجموعة الثانية التي ضمت باقي اللاعبين، تنوعت تمارينهم ما بين الجري حول الملعب والإحماء.

يُذكر أن الأخضر فاز في الودية الأولى على جامايكا بخمسة أهداف مقابل هدفين، ضمن تحضيرات المنتخب السعودي للمشاركة الخامسة في مونديال روسيا.







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