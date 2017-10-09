الأخضر يختتم معسكره بمواجهة غلطة سراي التركي

المواطن - الرياض

يلاقي اليوم الاثنين، المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم فريق غلطة سراي التركي ودياً، ضمن معسكره الإعدادي المقام حاليًا في إسطنبول الذي يستمر حتى العاشر من شهر أكتوبر الجاري.

وتأتي مواجهة غلطة سراي التركي في ختام المعسكر الإعدادي الذي يخوضه الأخضر حالياً، استعدادًا للمشاركة في كأس آسيا تحت 23 عامًا في يناير المقبل.

وكان الأخضر قد كثّف تدريباته على الصعيد الميداني أس، تحت قيادة مدربه صالح المحمدي، الذي ركز على التمارين التكتيكية في الحصة التدريبية التي أجراها لاعبو الأخضر على ملعب جبيزى.

وعمد الجهاز الفني للأخضر، خلال المران، على تنويع التمارين التكتيكية المقررة تنفيذها أمام غلطة سراي، واختتمت الحصة بمناورة على كامل مساحة الملعب.







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