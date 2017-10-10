الأخضر يستدرج غانا في الجوهرة استعدادًا للمونديال الروسي

المواطن - جدة

يلاقي اليوم الثلاثاء المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره غانا، في المباراة المقررة بينهما ودياً، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بمحافظة جدة (الجوهرة المشعة).

وتأتي المباراة ضمن استعدادات الأخضر لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018، حيث يخوض المنتخب السعودي حالياً معسكراً مغلقاً تحت قيادة مدربه الأرجنتيني إدغاردو باوزا.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن عن فتح مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة” مجانًا للجماهير، في مباراتي جامايكا وغانا في إطار المباريات الودية التحضيرية لمونديال روسيا 2018.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب السعودي بقيادة الأرجنتيني باوزا، للوقوف على مستوى نجوم الأخضر ضمن المعسكر الإعدادي المقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

يذكر أن الأخضر فاز على جامايكا في المباراة الودية الأولى بخمسة أهداف مقابل هدفين، ويأمل اليوم في مواصلة سلسلة انتصاراته والفوز على أبناء القارة السمراء.







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