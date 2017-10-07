الأخضر يستضيف جامايكا استعداداً لمونديال روسيا

المواطن - جدة

يلاقي اليوم السبت، المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره جامايكا، في المباراة المقررة بينهما ودياً، ضمن البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس العالم روسيا 2018.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب السعودي بقيادة الأرجنتيني باوزا، للوقوف على مستوى نجوم الأخضر خلال المباراة الودية الأولى ضمن المعسكر الإعدادي المقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وستتم إذاعة المباراة عبر القناة الرياضية السعودية، والتي أعلنت أنها ستنقل بشكل حصري مواجهة المنتخب السعودي، أمام منتخب جامايكا، وسيقام اللقاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”، وسينطلق في تمام الساعة 20.15.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن عن فتح مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة” مجاناً للجماهير، في مباراتي جامايكا غداً، وغانا الثلاثاء المقبل، في إطار المباريات الودية التحضيرية لمونديال روسيا 2018.

ويأتي قرار الاتحاد السعودي دعماً للمنتخب الوطني في مشواره التحضيري للمشاركة العالمية، وتقديراً للجماهير الرياضية الراغبة في الحضور.

وسيتم فتح مدرجات الدرجة الموحدة في الساعة الرابعة عصراً، على أن يتم توزيع التذاكر بعد المرور من منطقة التفتيش، فيما سيتم طرح تذاكر الدرجتين الذهبية والفضية للبيع في المنافذ المخصصة لبيع التذاكر قبل المباراة.







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