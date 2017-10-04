الأرصاد: أمطار رعدية وغبار على 9 مناطق اليوم

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، حائل والقصيم، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية).

كما توقعت أن تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة كما يتوقع تكوّن الضباب خلال أوقات الليل على الأجزاء الساحلية لغرب المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 – 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.







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