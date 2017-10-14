الأزمة المالية تطيح بالنصر خارج الآسيوية.. والتزوير يبعد الاتحاد

المواطن - علي الحمداوي

ودّعت- رسميًّا- 7 أندية بالدوري السعودي للمحترفين (بخلاف أحد والفيحاء)، منافسات الحصول على الرخصة الآسيوية، المؤهلة للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2018؛ بسب عدم استيفاء المعايير المطلوبة.

وأصدرت رابطة دوري المحترفين السعودي، بيانًا يوضّح ما توصلت إليه لجنة تراخيص الأندية خلال اجتماعها المنعقد، صباح اليوم السبت، وما انتهت إليه من دراسة كافة الملفات المقدمة من قبل الأندية للحصول على الرخصة الآسيوية للموسم الرياضي 2017- 2018، حيث قررت اللجنة بالإجماع الموافقة على منح الرخصة الآسيوية لأندية الهلال والأهلي والفتح والقادسية والفيصلي.

وبات الاتحاد والنصر خارج البطولة الآسيوية الموسم المقبل؛ حيث ودع العميد بسبب اكتشاف عملية التزوير في الأوراق المقدمة من مجلس الإدارة السابق برئاسة أنمار الحائلي، والذي أُعفي من رئاسة العميد مؤخرًا.

وعلى الجانب الآخر لن يشارك النصر في دور أبطال آسيا للموسم الثاني على التوالي، بسبب أزمة الديون؛ حيث يحتاج العالمي لـ30 مليون ريال، في حين أن هيئة أعضاء الشرف لم تجمع سوى 6 ملايين فقط.

وكان الأمير فيصل بن تركي، رئيس مجلس إدارة النصر، قد أعلن تبرعه بـ15 مليون من جيبه الخاص لدعم ملف الآسيوية ولكنها لم تكن كافية، وبات العالم خارج المنافسة القارية 2018.

ويحق للأندية التي لم تحصل على الرخصة الآسيوية، والبالغ عددها 7 أندية، الاستئناف ضد هذا القرار خلال 3 أيام من تاريخ استلام القرار.

يذكر أن الفيحاء وأحد لم يقدما أوراق الرخصة الآسيوية من الأساس؛ لأنهما صعدا حديثًا للدوري السعودي للمحترفين بداية من الموسم الجاري 2017- 2018، وكانت الإجراءات قد بدأت قبل حسم صعودهما رسميًّا.







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