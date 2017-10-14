الأطعمة الغنية بالكالسيوم تقي المُسنات من هشاشة العظام

المواطن - وكالات

نصحت الجمعية الأوروبية للمُسنات، النساء بعد فترة انقطاع الطمث بضرورة تناول ما يتراوح بين 700 و1200 ملليغرام يومياً من الأطعمة الغنية بالكالسيوم لتجنب خطر الإصابة بهشاشة العظام.

وشددت الجمعية على ضرورة أن يكون الكالسيوم جزءًا أساسياً من النظام الغذائي بداية من الطفولة إلى الشيخوخة، وأن النساء بحاجة إلى أن يصبحن أكثر وعياً بأهمية الكالسيوم بالنسبة للصحة، وضرورة تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم.

ويتواجد الكالسيوم بكثرة في الحليب ومشتقاته مثل الجبن واللبنة واللبن الزبادي، بالإضافة إلى الخضراوات الورقية مثل السبانخ والملوخية والبروكولي واللفت والقرنبيط والملفوف، كما يتواجد أيضاً في المكسرات النيئة مثل اللوز والجوز والبندق والكاجو والبقوليات مثل الحمّص والفول والفاصولياء، والبازلاء والعدس والبامية والبذور مثل عباد الشمس، إضافة إلى فاكهة التين، والمكملات الغذائية الموجودة بكثرة في الصيدليات.

وأشارت الجمعية، إلى أن هشاشة العظام أمر شائع ويؤثر على سيدة واحدة من بين كل 3 سيدات حول العالم.

ونوهت الجمعية، ببيانات رسمية أمريكية كشفت أن أقل من ثلث النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 9 و71 عاماً يحرصن على تناول الحد اليومي الموصى به من الكالسيوم يومياً.

يذكر أن هشاشة العظام هي الشكل الأكثر شيوعاً لالتهاب المفاصل، وتؤثر على الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ما يقدر بنحو 30 مليون شخص في الولايات المتحدة وحدها.

وتسبب هشاشة العظام آلاماً قاسية وتورماً في المفاصل والغضاريف، ويظهر تأثيرها على وجه الخصوص في الركبتين والوركين واليدين والعمود الفقري.







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