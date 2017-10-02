الأكثر تداولاً .. مواطن يُدرب زوجته على قيادة السيارة

الأكثر تداولاً .. مواطن يُدرب زوجته على قيادة السيارة

2017/10/02
الساعة 12:02 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
1070
0
طباعة
المواطن - الرياض

تداول مغردون على موقع “تويتر” صورة مواطن برفقة زوجته يعلمها قيادة السيارة بأحد المواقف الخاصة، معربين عن إعجابهم بتصرف الزوج في تحقيق رغبة زوجته.

ونشر المواطن “فيصل بادغيش” صورةً تجمعه بزوجته داخل سيارة مزينة بالعلم الوطني، وهي تجلس بمقعد السائق، معلقاً عليها: “بدأت بتدريب زوجتي في أحد المواقف الخاصة بشكل آمن وقانوني استعداداً للنظام”.

وحظيت صورة المواطن وزوجته بانتشار واسع بين المغردين الذين تفاعلوا معها باستحسان، فقال “فيصل الشهري”:” وكلنا سنمضي على دربك ونقوم بتدريب أخواتنا حتى يأتي العاشر من شوال وهم على أتم استعداد”.

وأكد حسين مطبقاتي أنه سيبادر بتعليم شقيقاته، قائلاً :” هههه…. ممتاز… و انا بعلم خواتي …يبغالنا قروب”.

وأشاد عبدالعزيز المنصوري بتصرف المواطن فيصل، قائلاً :” احسنت بارك الله فيك وفي كل رجل واعي ومحترم”.

وأضاف ريان الجدعاني: ” بارك الله فيك أخي فيصل. حفظ الله عائلتكم الكريمة. وحفظ الله بنات وطننا.”.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر أمراً سامياً يسمح بقيادة المرأة السعودية للسيارة، وإصدار رخص قيادة لها.

ووجه الملك سلمان في الأمر الملكي بتشكيل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات (الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية)؛ لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال 30 يومًا من تاريخه، والتنفيذ من 10/10/ 1439هـ ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة.

 

إقرأ ايضا :

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :