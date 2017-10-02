الأكثر تداولاً .. مواطن يُدرب زوجته على قيادة السيارة

المواطن - الرياض

تداول مغردون على موقع “تويتر” صورة مواطن برفقة زوجته يعلمها قيادة السيارة بأحد المواقف الخاصة، معربين عن إعجابهم بتصرف الزوج في تحقيق رغبة زوجته.

ونشر المواطن “فيصل بادغيش” صورةً تجمعه بزوجته داخل سيارة مزينة بالعلم الوطني، وهي تجلس بمقعد السائق، معلقاً عليها: “بدأت بتدريب زوجتي في أحد المواقف الخاصة بشكل آمن وقانوني استعداداً للنظام”.

وحظيت صورة المواطن وزوجته بانتشار واسع بين المغردين الذين تفاعلوا معها باستحسان، فقال “فيصل الشهري”:” وكلنا سنمضي على دربك ونقوم بتدريب أخواتنا حتى يأتي العاشر من شوال وهم على أتم استعداد”.

وكلنا سنمضي على دربك ونقوم بتدريب اخواتنا حتى يأتي العاشر من شوال وهم على أتم استعداد — فيصل الشهري 🔮⚡️ (@C_spx11) October 1, 2017

وأكد حسين مطبقاتي أنه سيبادر بتعليم شقيقاته، قائلاً :” هههه…. ممتاز… و انا بعلم خواتي …يبغالنا قروب”.

هههه…. ممتاز… و انا بعلم خواتي …يبغالنا قروب — حسين مطبقاني (@Hessian_Mohd) October 1, 2017

وأشاد عبدالعزيز المنصوري بتصرف المواطن فيصل، قائلاً :” احسنت بارك الله فيك وفي كل رجل واعي ومحترم”.

احسنت بارك الله فيك وفي كل رجل واعي ومحترم 👏🏼👏🏼👏🏼 — Abdulaziz Almansouri (@3zizmansouri) October 1, 2017

وأضاف ريان الجدعاني: ” بارك الله فيك أخي فيصل. حفظ الله عائلتكم الكريمة. وحفظ الله بنات وطننا.”.

بارك الله فيك أخي فيصل.

حفظ الله عائلتكم الكريمة.

وحفظ الله بنات وطننا. — ريان الجدعاني (@raljidani) October 1, 2017

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر أمراً سامياً يسمح بقيادة المرأة السعودية للسيارة، وإصدار رخص قيادة لها.

ووجه الملك سلمان في الأمر الملكي بتشكيل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات (الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية)؛ لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال 30 يومًا من تاريخه، والتنفيذ من 10/10/ 1439هـ ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة.







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