الأمر بالمعروف تُطلق الدبلوم التأهيلي للأعضاء المستجدين

المواطن - واس

أطلقت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, الدبلوم التأهيلي للأعضاء المستجدين في كل من منطقة الرياض ومكة المكرمة والقصيم, حيث يستمر لعام دراسي كامل، يتلقى فيه العضو المستجد معارف مكثفة في الجوانب الشرعية المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, بالإضافة إلى مواد نظامية وإنسانية ومهارية، ويعتمد الدبلوم على الجوانب النظرية والتطبيقية في الدراسة.

ويعد الدبلوم أحد الاشتراطات لمباشرة العضو المستجد للعمل الميداني، إضافة إلى حصوله المسبق على الشهادة الجامعية في تخصص شرعي بتقدير لا يقل عن جيد جداً، وحصوله بعد ذلك على رخصة لقيادة العمل الميداني.

وينفذ الدبلوم المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجامعة أم القرى, الذي يمتلك خبرة أكاديمية في البرامج العلمية والتدريبية المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, حيث يقام الدبلوم للأعضاء المستجدين بالهيئة للسنة الثالثة على التوالي, حيث التحق به ما يزيد عن 100 عضو ميداني.

يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على استثناء المستجدين لدى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الوظائف الميدانية‏ من الفقرة (4) من المادة الثانية من لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل, التي تنص على أن يكون المرشح قد أمضى سنتين على الأقل في الخدمة الحكومية، إذ أتاح هذا الاستثناء إيفاد المستجدين من أعضاء الهيئة من بداية التحاقهم بالعمل.







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