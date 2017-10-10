الأمم المتحدة تتسلم مذكرة احتجاج شعبية اعتراضًا على تقريرها المنحاز

المواطن - واس

نظمت جمعية الصداقة السودانية السعودية بالتعاون مع الجالية اليمنية والطلاب اليمنيين في الخرطوم، وبمشاركة برلمانيين سودانيين وقطاعات مختلفة من الشعب السوداني مسيرة اليوم إلى مقر الأمم المتحدة بالخرطوم احتجاجًا على تحميل الأمم المتحدة التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية مسؤولية مقتل وإصابة عدد من الأطفال في اليمن ووصفته بأنه غير دقيق ومضلل .

ودعا رئيس جمعية الصداقة السودانية السعودية دكتور ياسر الجميعابي خلال تسليمه مذكرة الاحتجاج لمندوب الأمم المتحدة إلى تعديل ما جاء في التقرير، واصفًا إياه بالمضلل والمفتقد للأسانيد .

وقال: إن التحالف بقيادة المملكة يسعى لاسترداد الشرعية وحماية الأطفال وتطبيع الأوضاع، مشيرًا إلى أن الحوثيين والمخلوع صالح هم الذين انتهكوا حقوق الإنسان وهم جديرون بالانتقاد، وأن ما يقوم به التحالف يستحق الإشادة والدعم والمؤازرة وليس الانتقاد .

من جانبه وجه ممثل الجالية اليمنية بالسودان توفيق الجبري انتقاده للأمم المتحدة ودعاها إلى تنفيذ قراراتها التي أصدرتها بحق الحوثيين وصالح، وقال” إننا كيمنيين نعلم ونحس بالأدوار الإنسانية والإغاثية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في إطار قيادتها للتحالف العربي لاسترداد الشرعية”.

وأكد أن الميليشيات الحوثية والمخلوع صالح هم من يستحقون الانتقاد والتعرية حتى يعلم الجميع بالحقائق .







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