الأميرة ريما: سيخدم الابتكار والتصميم الكرة السعودية

المواطن - الرياض

شاركت الأميرة ريما بنت بندر وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير، في المؤتمر الصحفي الخاص بافتتاح الأسبوع السعودي للتصميم، وبحضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل.

وشددت الأميرة ريما خلال المؤتمر الصحفي على ضرورة الابتكار في التصميم، بما يخدم الرياضة السعودية مستقبلاً، وكان الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل دشن اليوم الحفل، ولكنها تتمنى أن يكون تدشيناً للإبداع والابتكار.

وتشارك الهيئة العامة للرياضة في الأسبوع السعودي للتصميم والذي افتتح اليوم الأربعاء ويستمر لمدة خمسة أيام تحت عنوان «#اقتصاد_مزدهر #مجتمع_حيوي #مواطن_طموح».

وتأتي مشاركة الهيئة العامة للرياضة تعزيزاً لنمو الاقتصاد الرياضي وتفعيلاً للرؤية السعودية اليابانية 2030 والتعاون المشترك بين البلدين.

ويعد جناح الهيئة العامة للرياضة الأكبر مساحة في المعرض بمشاركة عدة جهات دولية، وتوفر منصة للابتكارات الرياضية اليابانية للتحفيز والإلهام.







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