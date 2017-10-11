الأمير فيصل بن مشاري يشكر مدير عام فندق نارسيس الرياض

المواطن - الرياض

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشاري بن عبدالعزيز آل سعود الشكر لمدير فندق نارسيس الرياض، إبراهيم بن محمد الخليوي على ما يقوم به الفندق من خدمات لأبناء الوطن.

وفي خطاب إلى مدير الفندق عبر الأمير فيصل بن مشاري عن تقديره لما يتم تقديمه من خدمات للزوار من خارج المملكة وداخلها الأمر الذي مكن الفندق من الحصول على جائزة الفخامه كأفضل فندق في المملكة عن السنوات من 2014-2017 إضافه إلى جائزة التميز السعودي لسنة 2017 كأفضل فندق خمس نجوم تحت إدارة ابراهيم محمد الخليوي كونه من الشباب السعودي الطموح المنجز.‎

بدوره عبر الخليوي عن اعتزازه بهذا الخطاب ، معتبرًا أنه حافز لفريق العمل على بذل المزيد من الجهود للارتقاء بخدمات الفندق.







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