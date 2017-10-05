الأهالي يشتكون.. مدارس شرورة بلا معلمين ومعلمات

المواطن -حسين الحامد -شرورة

على الرغم من مرور ثلاثة أسابيع على بداية العام الدراسي؛ إلا أن بعض المدارس في محافظة شرورة ومراكز الوديعة والأخاشيم وتماني تعاني من توقف الدراسة بسبب عجز للمعلمين والمعلمات، وسط تعجب وتساؤلات عن تصريحات الوزارة قبيل انطلاق الدراسة بالاستعداد والجاهزية لاستقبال الطلاب والطالبات.

وتلقت “المواطن” العديد من الشكاوى من أولياء أمور الطالبات والطالبات في بعض مدارس شرورة وقطاعات الوديعة والأخاشيم وتماني التابعة لمكتب تعليم شرورة، أبدوا خلالها تذمرهم واستياءهم من توقف الدراسة في بعض مدارس البنين والبنات لعجز المعلمين والمعلمات، وتراكم الحصص للمعلمين والمعلمات الحاليين كما ذكروا أن بعض مدارس البنات تعاني من ترسب المياه داخل الفصول وفِي الساحات الخارجية، مما تسبب في هبوط الأرضيّة مما ينذر بكارثة.







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