الأهلي يعقد جمعيته العمومية الاستثنائية ويستعرض القوائم المالية

المواطن - عبدالله النخالي - جدة

عقد النادي الأهلي، مساء الثلاثاء، جمعيته العمومية الاستثنائية بقاعة الملكي، وذلك بحضور رئيس هيئة أعضاء الشرف صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل، ونائب رئيس النادي المحامي والمستشار القانوني وليد عبدالرزاق معاذ نيابة عن صاحب السمو الأمير فهد بن خالد رئيس مجلس إدارة النادي، والأمين العام محمد القنب، ومدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بجدة أحمد روزي، وعدد من رؤساء النادي السابقين وأعضاء الشرف الذي اكتمل من خلالهم النصاب القانوني الذي من خلاله تتم الجمعية.

وناقشت الجمعية العمومية القوائم المالية المدققة حتى 30 يونيو 2017.

كما تم مناقشة القوائم المالية المعدة عن الربع الأول المنتهي في 30 سبتمبر 2017.

وشهد اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائية للنادي الأهلي تزكية المجلس التنفيذي لهيئة أعضاء الشرف بالنادي وذلك برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل.







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