الأهلي يقترب من استعادة محترفه

المواطن - جدة

اقترب النيجيري قودفري أبوابونا، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من العودة للمواجهات الرسمية برفقة الراقي، عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وشرع اللاعب في المرحلة الثانية والأخيرة من برنامجه العلاجي والتأهيلي للاستشفاء من الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة الرائد الماضية بالدوري السعودي، في مفصل القدم.

وخرج قودفري أبوابونا من مباراة الأهلي والرائد، في منتصف الشوط الثاني خلال المواجهة التي حسهما الراقي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

ومن المتوقع أن يظهر قودفري أبوابونا خلال مباراة الأهلي في الشباب، بالجولة السادسة من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وخاصة أن اللاعب اقترب من الشفاء.

ويستعد الأهلي حاليًّا لمواجهة الشباب في سادس مواجهات الدوري السعودي، يوم السبت المقبل.







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