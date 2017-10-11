الأولمبية السعودية تختار رئيسها الجديد

المواطن - الرياض

حددت الجنة الأولمبية العربية السعودية، موعد عقد الجمعية العمومية غير العادية لاختار الرئيس الجديد خلفاً, لمحمد بن عبد الملك آل الشيخ، الذي قدم استقالته مؤخراً.

ومن المقرر أن تعقد عند الواحدة من ظهر غدٍ الخميس، الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية العربية السعودية، لانتخاب رئيس جديد للجنة الأولمبية للفترة المتبقية من الدورة الحالية 2017-2020.

وستقام الجمعية العمومية غير العادية، في قاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، بحضور الأعضاء الذين لهم حق الانتخاب، لاختيار خليفة محمد بن عبد الملك آل الشيخ.







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