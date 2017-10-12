الإسترليني في أعلى مستوى له أمام الدولار خلال 8 أيام

المواطن - وكالات

صعد الإسترليني أكثر من سنت ليبلغ أعلى مستوى في 8 أيام مقابل الدولار الأميركي، اليوم الخميس.

وأكد محللون أن الارتفاع يرجع إلى تقرير نشرته صحيفة هاندلسبلات الألمانية بأن الاتحاد الأوروبي قد يعرض على بريطانيا اتفاقًا للخروج يتضمن فترة انتقالية تستمر عامين.

وكان الإسترليني قد هبط في وقت سابق من الجلسة بعد أن قال ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي المعني بالملف البريطاني، إن المحادثات حول خروج بريطانيا وصلت إلى طريق مسدود، لتنخفض العملة البريطانية إلى 1.3122 دولار.

وبعد ذلك قفزت بعد تقرير هاندلسبلات إلى 1.3271 دولار، مرتفعة 0.3% عن مستواها في بداية الجلسة.







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