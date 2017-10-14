الإسكان تطرح 30 ألف منتج ضمن دفعة سكني التاسعة غدًا

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الإسكان أنه سيتم طرح أكثر من 30 ألف منتج سكني ضمن الدفعة التاسعة من برنامج سكني، غدًا الأحد.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، سيف السويلم، عبر حسابه في “تويتر”، بقوله: “تعلن وزارة الإسكان غدًا عن تخصيص أكثر من 30 ألف منتج تشمل الوحدات السكنية والأراضي والتمويل المدعوم”.

الجدير بالذكر أن وزارة الإسكان أعلنت منتصف سبتمبر الماضي عن تخصيص 28498 منتجًا سكنيًّا وتمويليًّا ضمن الدفعة الثامنة من برنامج سكني.

وبذلك يصبح إجمالي عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي أعلنتها الوزارة منذ فبراير الماضي وحتى الدفعة الثامنة 156008 منتجات من أصل 280 ألف منتج تستهدفها وزارة الإسكان خلال العام الجاري 2017.

وشملت منتجات الدفعة الثامنة التي طرحتها وزارة الإسكان الشهر الماضي ضمن الدفعة الثامنة، 7700 تمويل مدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، و7807 أراضٍ دون مقابل مالي، و12544 وحدة سكنية ضمن برنامج البيع على الخارطة “وافي” بالشراكة مع المطوّرين العقاريين.







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